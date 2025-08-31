Ainda neste domingo Salvador participa de semana do cinema com ingressos a R$10
Foto: Divulgação/ Cena de O Último AzulSalas de cinema de Salvador e região metropolitana recebe...
Foto: Divulgação/ Cena de O Último AzulSalas de cinema de Salvador e região metropolitana recebe a segunda edição da “Semana do Cinema” em 2025. A ação, que teve início na última quinta-feira(28), é válida até a próxima quarta-feira (3) e oferece ingressos a R$10 para filmes em cartaz, além de combos e pipocas com desconto.
Foto: Divulgação/ Cena de O Último AzulSalas de cinema de Salvador e região metropolitana recebe a segunda edição da “Semana do Cinema” em 2025. A ação, que teve início na última quinta-feira(28), é válida até a próxima quarta-feira (3) e oferece ingressos a R$10 para filmes em cartaz, além de combos e pipocas com desconto.
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os cinemas participantes e como garantir seus ingressos!
Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os cinemas participantes e como garantir seus ingressos!
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: