Ainda neste domingo Salvador participa de semana do cinema com ingressos a R$10 Foto: Divulgação/ Cena de O Último AzulSalas de cinema de Salvador e região metropolitana recebe... Taktá|Do R7 31/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 31/08/2025 - 06h37 )

Foto: Divulgação/ Cena de O Último AzulSalas de cinema de Salvador e região metropolitana recebe a segunda edição da “Semana do Cinema” em 2025. A ação, que teve início na última quinta-feira(28), é válida até a próxima quarta-feira (3) e oferece ingressos a R$10 para filmes em cartaz, além de combos e pipocas com desconto.

