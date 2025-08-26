Aladilce (PCdoB) cobra convocação de concurso na saúde em Salvador Foto: Gabriela Encinas/ TaktáA vereadora Aladilce Souza (PCdoB), líder da bancada de oposição na Câmara... Taktá|Do R7 25/08/2025 - 21h18 (Atualizado em 25/08/2025 - 21h18 ) twitter

Foto: Gabriela Encinas/ TaktáA vereadora Aladilce Souza (PCdoB), líder da bancada de oposição na Câmara Municipal, criticou a ausência de representantes da Prefeitura de Salvador em audiência sobre a convocação de aprovados em concurso público da área da saúde. “Esperávamos que a Secretaria de Saúde ou então o prefeito designasse a Secretaria de Gestão também viesse para a audiência, mas não apareceu ninguém. Inclusive hoje pela manhã mandou informar que não ia mandar ninguém. Então foi uma coisa deliberada, o que deixou todo mundo muito frustrado. É uma falta de respeito à casa. A Câmara é o poder legislativo, a Câmara tem a obrigação de fiscalizar as políticas públicas”, afirmou Aladilce.

