ALBA encerra sessão por falta de quórum, mas mantém eleição para 1ª vice-presidência nesta terça (15) Foto: Gabriela Encinas / Tak TáAssembleia legislativa da bahia AlbaA sessão plenária da Assembleia Legislativa... Taktá|Do R7 14/04/2025 - 19h27 (Atualizado em 14/04/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Assembleia legislativa da bahia Alba

Foto: Gabriela Encinas / Tak TáAssembleia legislativa da bahia AlbaA sessão plenária da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), realizada nesta segunda-feira (14), foi encerrada por falta de quórum. Apesar de 44 deputados terem registrado presença no sistema da Casa, não houve confirmação do número exato de parlamentares no plenário, o que inviabilizou a continuidade dos trabalhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Estado de saúde de Divaldo Franco é delicado, informa Mansão do Caminho

Projeto de Anistia aos envolvidos no 8 de janeiro tem requerimento de urgência protocolado com 262 assinaturas

Avião bimotor cai após ser interceptado por caças da FAB