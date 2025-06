ALBA inicia recesso e adota ‘turnão’ para cortar gastos em julho Foto: Gabriela Encinas / Tak TáAssembleia legislativa da bahia AlbaA Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA)... Taktá|Do R7 30/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 08h56 ) twitter

Foto: Gabriela Encinas / Tak TáAssembleia legislativa da bahia AlbaA Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) entra em recesso parlamentar a partir de terça-feira (1º), interrompendo temporariamente as atividades no plenário e nas comissões até o dia 31 de julho. Durante esse período, a Casa funcionará em regime de “turnão”, com expediente das 13h às 18h30, de segunda a quinta-feira. Às sextas, o horário permanece o mesmo.

