Alba intensifica segurança e cerca plenário para impedir nova invasão

Assembleia legislativa da bahia Alba Taktá

Foto: Gabriela Encinas / TakTáAssembleia legislativa da bahia AlbaApós os episódios de tensão registrados no fim de maio, a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) se preparou para uma nova rodada de votações nesta semana. Nesta segunda-feira (16) a Casa ficou sob um rígido esquema de segurança, com Policiais militares reforçando o local, e até grades de contenção cercando o plenário para controlar o acesso do público até que todos os projetos sejam votados antes do recesso junino.

Para mais detalhes sobre as medidas de segurança e a situação na ALBA, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

