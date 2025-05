Alcione recebe título de Cidadã Baiana na próxima segunda-feira (26) na ALBA Foto: DivulgaçãoCantora AlcioneA cantora Alcione será oficialmente reconhecida como Cidadã Baiana em cerimônia marcada para... Taktá|Do R7 23/05/2025 - 11h37 (Atualizado em 23/05/2025 - 11h37 ) twitter

Cantora Alcione Taktá

Foto: DivulgaçãoCantora AlcioneA cantora Alcione será oficialmente reconhecida como Cidadã Baiana em cerimônia marcada para a próxima segunda-feira (26), às 10h, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). O título honorífico celebra a relação da artista com o estado. A homenagem foi proposta pela deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) e contou com o apoio do também deputado Bobô (PCdoB).

