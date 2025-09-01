Logo R7.com
Alerta de Chuva: Salvador e 28 cidades baianas sob aviso do Inmet

Taktá

Taktá|Do R7

Foto: Taktá.Salvador e outras 28 cidades baianas estão sob alerta para chuvas intensas nesta segunda-feira (1º). O aviso, classificado como amarelo, que indica perigo potencial, foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A lista de municípios inclui a Região Metropolitana de Salvador, além de cidades do Sul e do Centro-Sul do estado.

