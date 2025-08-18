Alerta de chuva: Salvador e 77 cidades da Bahia em atenção máxima Foto: Gabriela Encinas/TakTáChuva SalvadorSalvador e outros 77 municípios da Bahia estão sob alerta amarelo de... Taktá|Do R7 18/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h59 ) twitter

Foto: Gabriela Encinas/TakTáChuva SalvadorSalvador e outros 77 municípios da Bahia estão sob alerta amarelo de acumulado de chuva nesta segunda-feira (18), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão aponta para precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

