Alerta de chuva: Salvador e 77 cidades da Bahia em atenção máxima
Foto: Gabriela Encinas/TakTáChuva SalvadorSalvador e outros 77 municípios da Bahia estão sob alerta amarelo de acumulado de chuva nesta segunda-feira (18), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão aponta para precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.
