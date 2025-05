Alerta de desmatamento na Amazônia cresce 55% em abril e governo reage com força-tarefa Foto: Luciana Gatti / DivulgaçãoO Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou um aumento de... Taktá|Do R7 09/05/2025 - 04h45 (Atualizado em 09/05/2025 - 04h45 ) twitter

Foto: Luciana Gatti / DivulgaçãoO Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou um aumento de 55% nos alertas de desmatamento na Amazônia em abril deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2024. Os dados, extraídos do sistema Deter e divulgados nesta quinta-feira (8), acenderam o sinal de alerta no governo federal, que já articula novas ações emergenciais para conter a possível reversão na tendência de queda do desmatamento.

Para entender melhor as medidas que o governo está tomando e as implicações desse aumento alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

