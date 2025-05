Alerta! Descubra porque o banho de mar após dias chuvosos pode causar riscos à saude ReproduçãoO Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) alerta para o aumento no risco... Taktá|Do R7 09/05/2025 - 20h47 (Atualizado em 09/05/2025 - 20h47 ) twitter

ReproduçãoO Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) alerta para o aumento no risco de contaminação nas praias após períodos de chuva. O boletim de balneabilidade, divulgado semanalmente, avalia a qualidade das águas destinadas à recreação com contato direto e prolongado, como o banho de mar, quando há maior chance de ingestão da água.

Para saber mais sobre os riscos e as recomendações do Inema, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

