Alerta! Semana será marcada por céu nublado e chuvas em Salvador Foto: Reprodução/Clima Ao Vivotempo salvador chuvaA previsão do tempo para Salvador entre os dias 12... Taktá|Do R7 12/05/2025 - 15h48 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h48 )

Foto: Reprodução/Clima Ao Vivotempo salvador chuvaA previsão do tempo para Salvador entre os dias 12 e 18 de maio indica aumento de nebulosidade e ocorrência de chuvas, devido à atuação de um sistema de baixa pressão e à passagem de uma frente fria. Nesta segunda-feira (12), o céu varia entre claro e parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas fracas ao longo do dia. Já entre terça (13) e quarta-feira (14), o tempo segue nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva fracas a moderadas. Entre quinta-feira (15) e sábado (17), o tempo permanece instável, com previsão de céu nublado e chuvas moderadas a qualquer hora. A sexta-feira (16) concentra o maior volume de chuva da semana, com 90% de chance de precipitações contínuas. No domingo (18), a previsão ainda é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas a moderadas ao longo do dia. As temperaturas devem variar entre 23°C (mínima) e 32°C (máxima), com ventos de até 34 km/h. A Codesal reforça a importância de acompanhar os informes diários, pois a previsão pode sofrer alterações.

