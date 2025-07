Alison dos Santos vence nos EUA e faz melhor marca do ano na Diamond League Foto: Logan Hannigan/Diamond League / Divulgação O brasileiro Alison dos Santos, o Piu, voltou a... Taktá|Do R7 06/07/2025 - 19h36 (Atualizado em 06/07/2025 - 19h36 ) twitter

Foto: Logan Hannigan/Diamond League / Divulgação O brasileiro Alison dos Santos, o Piu, voltou a brilhar no estádio onde fez história. No último sábado (5), ele venceu a prova dos 400 metros com barreiras na etapa de Eugene, nos Estados Unidos, da Diamond League, o principal circuito do atletismo mundial. Correndo no lendário Hayward Field, onde foi campeão mundial em 2022, Alison fez sua melhor marca da temporada: 46s65.

