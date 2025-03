Alta histórica do cacau pressiona setor de chocolates e impacta produção na Páscoa Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil A valorização do cacau no mercado internacional, que acumulou... Taktá|Do R7 29/03/2025 - 14h25 (Atualizado em 29/03/2025 - 14h25 ) twitter

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil A valorização do cacau no mercado internacional, que acumulou aumento de cerca de 180% nos últimos dois anos, tem causado impactos diretos na produção de chocolates e no preço de produtos típicos da Páscoa. A elevação no custo da matéria-prima é resultado de sucessivas quebras de safra em países da África Ocidental, principalmente na Costa do Marfim, maior produtora mundial.

Para entender melhor como essa alta do cacau está afetando o setor de chocolates e a produção de ovos de Páscoa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

