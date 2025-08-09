Amazônia tem alta de desmatamento e Cerrado registra queda
Foto: Agência BrasilO desmatamento na Amazônia aumentou 4% entre agosto de 2024 e julho de 2025, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (7) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). No mesmo período, o Cerrado apresentou uma redução de 20,8% nos alertas emitidos pelo sistema Deter, ferramenta que monitora áreas desmatadas quase em tempo real.
Para mais detalhes sobre esses dados alarmantes e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
