Amazônia tem alta de desmatamento e Cerrado registra queda Foto: Agência BrasilO desmatamento na Amazônia aumentou 4% entre agosto de 2024 e julho de... Taktá|Do R7 09/08/2025 - 06h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Agência BrasilO desmatamento na Amazônia aumentou 4% entre agosto de 2024 e julho de 2025, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (7) pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). No mesmo período, o Cerrado apresentou uma redução de 20,8% nos alertas emitidos pelo sistema Deter, ferramenta que monitora áreas desmatadas quase em tempo real.

Para mais detalhes sobre esses dados alarmantes e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Confira a programação dos shoppings de Salvador e RMS no Dia dos Pais

Fraudes no Farmácia Popular na Bahia incluem uso de dados de pessoas mortas

Vendedor de acarajé é morto a tiros na Bahia enquanto trabalhava