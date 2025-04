Ambulância do Samu pega fogo após pane elétrica em Salvador Reprodução / Redes SociaisUma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pegou fogo... Taktá|Do R7 17/04/2025 - 15h27 (Atualizado em 17/04/2025 - 15h27 ) twitter

Reprodução / Redes SociaisUma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pegou fogo na manhã desta quinta-feira (17), na Rua Conde de Porto Alegre, no bairro do IAPI, em Salvador. O incêndio começou na parte dianteira do veículo e se espalhou, atingindo a fiação de um poste. Duas pessoas estavam na ambulância no momento do incidente, mas ninguém ficou ferido. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, o veículo, fabricado em 2010, teve um problema elétrico que provocou as chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo.

