Analfabetismo entre pessoas com deficiência no Brasil é quatro vezes maior que na população geral Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil O Censo Demográfico de 2022 revelou uma dura... Taktá|Do R7 24/05/2025 - 06h35 (Atualizado em 24/05/2025 - 06h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil O Censo Demográfico de 2022 revelou uma dura realidade sobre a exclusão educacional de pessoas com deficiência no Brasil. Dados divulgados pelo IBGE mostram que a taxa de analfabetismo nessa população, com 15 anos ou mais, atinge 21,3%. O índice é quatro vezes maior que o registrado entre pessoas sem deficiência na mesma faixa etária, que é de 5,2%.

Para entender melhor essa realidade e os desafios enfrentados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Nordeste enfrenta pior cenário de seca do país, aponta relatório da ANA

Condenados por violência doméstica podem ser obrigados a participar de programas de reeducação

Mais três países suspendem importação de carne de frango do Brasil; saiba quais são