Anatel e Ancine firmam acordo para combater pirataria de conteúdo audiovisual na internet

Foto: Valter Campanato / Agência Brasil A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Agência Nacional do Cinema (Ancine) oficializaram nesta sexta-feira (16) um Acordo de Cooperação Técnica com o objetivo de intensificar o combate à pirataria digital de conteúdos audiovisuais, como filmes, séries e transmissões esportivas. A iniciativa foca no bloqueio de sites e aplicativos que operam ilegalmente na distribuição desse tipo de material.

