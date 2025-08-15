Anatel revoga uso obrigatório do prefixo 0303 e gera reação do Procon
Foto: André Luís Pires de Carvalho/DivulgaçãoO Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu revogar a exigência de que empresas ou entidades com grande volume de chamadas utilizem o prefixo 0303 para identificar suas ligações. A medida foi aprovada no dia 7 e atendeu a recursos de organizações como a Legião da Boa Vontade (LBV), a Federação Nacional das Apaes (Fenapaes), o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia (Conexis Brasil Digital) e empresas como o QuintoAndar.
Saiba mais sobre as reações e implicações dessa decisão acessando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
