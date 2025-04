Andrea Mendonça pede exoneração da Secretaria do Mar da Prefeitura de Salvador Foto: Valter Pontes / Secom PMSA administradora de empresas e dirigente do PDT na Bahia,... Taktá|Do R7 29/04/2025 - 18h21 (Atualizado em 29/04/2025 - 18h21 ) twitter

Taktá

Foto: Valter Pontes / Secom PMSA administradora de empresas e dirigente do PDT na Bahia, Andrea Mendonça, pediu nesta terça-feira (29) exoneração do cargo de secretária do Mar da Prefeitura de Salvador. A solicitação foi encaminhada por carta ao prefeito Bruno Reis (União).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa mudança importante na administração municipal!

