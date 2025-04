Anvisa aprova medicamento que pode retardar o avanço do Alzheimer Agência BrasilA Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta terça-feira (22), o medicamento donanemabe,... Taktá|Do R7 23/04/2025 - 11h47 (Atualizado em 23/04/2025 - 11h47 ) twitter

Agência BrasilA Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta terça-feira (22), o medicamento donanemabe, com o nome comercial Kinsula, que pode retardar significativamente o avanço da doença de Alzheimer quando administrado no estágio inicial. O produto foi aprovado nos Estados Unidos em julho de 2024 e demonstrou uma redução de 35% na progressão da doença em pacientes com formas menos avançadas.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa nova esperança no tratamento do Alzheimer!

