Anvisa aprova novo medicamento para tratamento de tumores cerebrais Foto: Ascom/AnvisaA Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou esta semana o registro do Voranigo®... Taktá|Do R7 12/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 14h58 )

Foto: Ascom/AnvisaA Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou esta semana o registro do Voranigo® (vorasidenibe), medicamento em comprimidos diários desenvolvido pela farmacêutica Servier para o tratamento de câncer cerebral.

