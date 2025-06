Anvisa aprova uso do Mounjaro para tratamento da obesidade A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma nova indicação para o uso do... Taktá|Do R7 09/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 09h56 ) twitter

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou uma nova indicação para o uso do Mounjaro, medicamento originalmente autorizado para o tratamento da diabetes tipo 2. A partir desta segunda-feira (9), conforme publicação no Diário Oficial da União, o remédio também poderá ser prescrito para pacientes com obesidade, desde que associada a pelo menos uma comorbidade.

Para mais detalhes sobre essa importante aprovação e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

