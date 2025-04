Anvisa autoriza primeira vacina contra chikungunya no Brasil; saiba mais Foto: Divulgação/Governo de São Paulo A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira... Taktá|Do R7 14/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 14/04/2025 - 12h26 ) twitter

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (14) o registro definitivo da primeira vacina contra o vírus chikungunya no Brasil. Desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Valneva, o imunizante está autorizado para uso em pessoas com 18 anos ou mais, conforme publicação no Diário Oficial da União.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa!

