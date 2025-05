Anvisa proíbe bala com tadalafila vendida como suplemento sem registro Foto: Ascom/AnvisaA Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, manipulação... Taktá|Do R7 14/05/2025 - 20h24 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h24 ) twitter

Foto: Ascom/AnvisaA Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, manipulação, propaganda e o uso de todos os lotes do produto Metbala, uma bala do tipo gummy à base de tadalafila, fabricada pela empresa FB Manipulação Ltda. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (14).

