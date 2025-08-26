Anvisa veta suplementos de duas marcas em todo o país
Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta segunda-feira (25), a fabricação, importação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de todos os produtos das marcas Gold Labs e Nutrivitalle. A medida, publicada no Diário Oficial da União, inclui também a apreensão dos suplementos.
Para mais detalhes sobre essa importante decisão da Anvisa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
