Ao lado do pai: Vereador Alexandre Aleluia defende candidatura de José Carlos Aleluia

Taktá|Do R7 25/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 25/08/2025 - 20h58 )

Foto: Gabriela Encinas / TakTávereador Alexandre Aleluia (PL)O vereador Alexandre Aleluia (PL) durante sessão na Câmara Municipal de Salvador (CMS) na tarde desta segunda-feira (25) defendeu a pré-candidatura do pai José Carlos Aleluia, ao governo do estado. O parlamentar explicou que a proposta surge como alternativa caso João Roma, atual presidente estadual do PL da Bahia que teve o nome já colocado na disputa, opte por desistir, ou então tente outro cargo em 2026.

