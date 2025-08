“Apelo que ele abra os canais de diálogo”, diz Aladilce Souza para Bruno Reis Foto: Gabriela Encinas/TakTávereadora Aladilce Souza (PCdoB)Durante a reabertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de... Taktá|Do R7 04/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 20h38 ) twitter

Foto: Gabriela Encinas/TakTávereadora Aladilce Souza (PCdoB)Durante a reabertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Salvador nesta segunda-feira (4), a líder da oposição, vereadora Aladilce Souza (PCdoB), fez duras críticas à condução do novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) por parte da Prefeitura. Em coletiva de imprensa, a parlamentar afirmou que o prefeito Bruno Reis (União Brasil) tem ignorado o diálogo com o Legislativo e com a sociedade na construção do projeto que vai definir os rumos da cidade.

