Apenas 8% dos baianos emitiram a nova Carteira de Identidade Nacional Foto: Divulgação/GOV-BAMais de um ano após o início da emissão da nova Carteira de Identidade... Taktá|Do R7 07/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 08h18 )

Foto: Divulgação/GOV-BAMais de um ano após o início da emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), apenas 8% da população da Bahia obteve o novo documento. A informação é da Secretaria da Administração do Estado (Saeb), que registrou a emissão de cerca de 1,2 milhão de unidades pela Rede SAC desde julho de 2023. O número representa uma pequena parcela dos mais de 14,8 milhões de habitantes do estado, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Saiba mais sobre os desafios enfrentados pelos baianos na emissão do novo documento consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

