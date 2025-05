APLB vota pela continuação da greve dos professores municipais Foto: ReproduçãoOs professores da rede municipal de ensino votaram pela continuação da greve, após Assembleia... Taktá|Do R7 26/05/2025 - 17h57 (Atualizado em 26/05/2025 - 17h57 ) twitter

Taktá

Foto: ReproduçãoOs professores da rede municipal de ensino votaram pela continuação da greve, após Assembleia Geral realizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) nesta segunda-feira (26), no ginásio de esportes dos bancários. A greve teve início no dia 6 de maio e hoje completa 21 dias. As demandas dos professores são pelo pagamento do piso salarial nacional, melhorias nas condições de trabalho, valorização profissional e cumprimento de acordos anteriores. Apesar dos reajustes salariais aprovados pela Câmara Municipal de Salvador, os sindicalistas mantêm suas principais reivindicações que ainda não foram atendidas. A Justiça da Bahia reforçou as medidas contra o APLB-Sindicato após o descumprimento da ordem judicial que determinava a suspensão do movimento grevista. Foi determinada uma multa de R$ 100 mil para cada dia que a greve continuasse.

