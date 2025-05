Após 17 anos, Moinho de Trigo do Porto de Ilhéus será reativado Foto: DivulgaçãoA Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA) vai reativar o Moinho de... Taktá|Do R7 18/05/2025 - 01h43 (Atualizado em 18/05/2025 - 01h43 ) twitter

Foto: DivulgaçãoA Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA) vai reativar o Moinho de Trigo do Porto de Ilhéus, desativado há 17 anos. O contrato de cessão de uso onerosa foi assinado com a empresa Jav Indústria de Alimentos, do Grupo Maratá, vencedora do processo licitatório concluído na última semana.

