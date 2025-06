Após 72 horas, homem desce de árvore na Base Aérea de Salvador Foto: DivulgaçãoApós 72 horas de operação, o homem identificado como Sérgio desceu da árvore onde... Taktá|Do R7 05/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 17h37 ) twitter

Foto: DivulgaçãoApós 72 horas de operação, o homem identificado como Sérgio desceu da árvore onde permaneceu por três dias na Base Aérea de Salvador. A ação foi concluída na tarde desta quinta-feira (5) com apoio do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outras instituições civis e militares.

