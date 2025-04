Após alta hospitalar, Preta Gil celebra a Páscoa com amigos Foto: Reprodução/InstagramA cantora Preta Gil celebrou a Páscoa ao lado de amigos próximos no último... Taktá|Do R7 21/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 21/04/2025 - 17h26 ) twitter

Foto: Reprodução/InstagramA cantora Preta Gil celebrou a Páscoa ao lado de amigos próximos no último domingo (20), poucos dias após receber alta hospitalar. O encontro, realizado em clima intimista, marcou o primeiro registro público da artista desde sua internação no início do mês.

