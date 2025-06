Após demolição de casarão, Rua dos Perdões deve ser liberada nesta segunda-feira (30) Foto: Leitro TaktáA Rua dos Perdões, no Centro Histórico de Salvador, deve ser liberada ao... Taktá|Do R7 30/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Leitro TaktáA Rua dos Perdões, no Centro Histórico de Salvador, deve ser liberada ao tráfego ainda nesta segunda-feira (30), por volta do meio-dia, após a finalização dos trabalhos de reenergização conduzidos pela Coelba. A via está interditada desde o último fim de semana por conta do desabamento de partes de um casarão que já havia sido atingido por um incêndio em fevereiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as atualizações sobre a situação!

Leia Mais em Taktá:

VÍDEO: Lutador de Muay Thai é atacado por dois pitbulls durante corrida no Mato Grosso do Sul

Duas gestantes são baleadas em Salvador e RMS no mesmo dia; uma mulher morre

BYD inaugura fábrica em Camaçari com veículos quase prontos importados; entenda!