Após denúncia do Taktá, pichações no monumento "Meninas do Brasil" são removidas Foto: Seman Após a veiculação de uma reportagem do portal Taktá denunciando o vandalismo contra... Taktá|Do R7 30/04/2025 - 19h01 (Atualizado em 30/04/2025 - 19h01 )

Taktá

Foto: Seman Após a veiculação de uma reportagem do portal Taktá denunciando o vandalismo contra o monumento “Meninas do Brasil”, a Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) realizou na manhã desta quarta-feira (30), uma operação de limpeza e manutenção no local. As pichações foram removidas e as esculturas, conhecidas popularmente como “As Gordinhas de Ondina”, receberam nova pintura.

