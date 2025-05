Após escândalo de fraudes no INSS, oposição protocola pedido de CPI Foto: Marcello Casal JrAgência BrasilDeputados da oposição protocolaram nesta quarta-feira (30) um requerimento para a... Taktá|Do R7 30/04/2025 - 21h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 21h40 ) twitter

Foto: Marcello Casal JrAgência BrasilDeputados da oposição protocolaram nesta quarta-feira (30) um requerimento para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de investigar a atuação de sindicatos suspeitos de participação em fraudes contra beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O foco é apurar os descontos não autorizados de mensalidades associativas em aposentadorias e pensões entre os anos de 2019 e 2024.

