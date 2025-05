Após fraudes, INSS bloqueia novos descontos de consignado e exige biometria para crédito O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) determinou o bloqueio imediato de novas operações de... Taktá|Do R7 09/05/2025 - 11h08 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h08 ) twitter

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) determinou o bloqueio imediato de novas operações de crédito consignado para todos os segurados. A medida, assinada pelo novo presidente do instituto, Gilberto Waller Júnior, foi publicada nesta quinta-feira (8) no Diário Oficial da União.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa e entender todas as implicações dessa nova regra!

