Após mais de oito anos, Maurício Lima se despede da gestão da Guarda Civil Municipal Foto: ReproduçãoMaurício Lima deixou a Guarda Civil Municipal (GCM) depois de mais de oito anos... Taktá|Do R7 01/04/2025 - 20h27 (Atualizado em 01/04/2025 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: ReproduçãoMaurício Lima deixou a Guarda Civil Municipal (GCM) depois de mais de oito anos na Diretoria de Segurança Urbana e Prevenção à Violência. Maurício confirmou a saída em suas redes sociais e publicou uma mensagem de agradecimento. “Chego aqui com a certeza de que tudo que fiz e me despus a fazer, valeu a pena. Trabalhei com toda minha força para desenvolver a @gcmsalvador, proporcionando melhores condições aos nossos agentes e implementando iniciativas que impactaram positivamente a segurança da nossa cidade. Sou imensamente grato por cada desafio superado e por todas as conquistas alcançadas ao lado de vocês”, publicou Maurício, em seu Instagram.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa despedida!

Leia Mais em Taktá:

Semob tem pela primeira vez uma mulher como diretora; conheça a escolhida

Vídeo: Sílvio Humberto cobra pagamento do piso salarial dos professores em sessão na Câmara dos Vereadores

Conmebol adota mudanças contra cera de goleiros e pressão na arbitragem