Após saída de Carille, Vitória acelera busca por treinador Victor Ferreira/EC VitóriaApós uma derrota vexatória no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo por 8 a... Taktá|Do R7 26/08/2025 - 16h39 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Victor Ferreira/EC VitóriaApós uma derrota vexatória no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo por 8 a 0, o Esporte Clube Vitória demitiu o técnico Fábio Carille, que tinha um pouco mais de um mês no Leão. Ao todo foram nove jogos, com uma vitória, cinco empates e três derrotas: 29,6% de aproveitamento. Foram oito gols marcados e 18 sofridos, além da presença na zona de rebaixamento. O Vitória está na 17ª colocação no Brasileiro.

Para saber mais sobre a busca do Vitória por um novo treinador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Jerônimo confirma reunião com Bruno Reis para discutir projetos em Salvador

Governo lança novo slogan e reforça discurso de soberania

PC prende Marcelo Batista, suspeito de tentativa de homicídio em Salvador