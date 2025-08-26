Após saída de Carille, Vitória acelera busca por treinador
Victor Ferreira/EC VitóriaApós uma derrota vexatória no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo por 8 a 0, o Esporte Clube Vitória demitiu o técnico Fábio Carille, que tinha um pouco mais de um mês no Leão. Ao todo foram nove jogos, com uma vitória, cinco empates e três derrotas: 29,6% de aproveitamento. Foram oito gols marcados e 18 sofridos, além da presença na zona de rebaixamento. O Vitória está na 17ª colocação no Brasileiro.
Para saber mais sobre a busca do Vitória por um novo treinador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
