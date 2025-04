Após tentativa de fuga, suspeito é preso por tráfico de drogas em Águas Claras Divulgação/PM-BAUm homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro de Águas Claras,... Taktá|Do R7 01/04/2025 - 17h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 17h26 ) twitter

Divulgação/PM-BAUm homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas no bairro de Águas Claras, em Salvador. A prisão foi realizada por uma guarnição do Batalhão Gêmeos da Polícia Militar. De acordo com a PM, os policiais patrulhavam a região quando identificaram um grupo de homens traficando. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos fugiram para uma área de mata. Apenas um dos suspeitos foi capturado. Com ele, os policiais encontraram 18 pedras de crack, 18 porções de maconha, uma balança de precisão e um caderno de anotações. O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre a prisão e a operação policial.

