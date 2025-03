Após tentativa de fuga, três suspeitos de tráfico são presos pela PM no IAPI Foto: Divulgação/PM-BATrês homens foram presos por tráfico de drogas na manhã deste sábado (29), no... Taktá|Do R7 31/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 31/03/2025 - 17h27 ) twitter

Foto: Divulgação/PM-BATrês homens foram presos por tráfico de drogas na manhã deste sábado (29), no bairro do IAPI, em Salvador. A prisão foi realizada por policiais militares do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV). De acordo com a PM, os agentes patrulhavam a região quando avistaram três indivíduos em atitude suspeita nas proximidades do final de linha. Ao perceberem a presença policial, eles tentaram fugir, mas foram alcançados e abordados.

Saiba mais sobre essa ocorrência e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

