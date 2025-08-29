Após três meses de queda, inflação do aluguel volta a subir Foto: Jefferson Peixoto/Secom O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), conhecido como “inflação do... Taktá|Do R7 29/08/2025 - 04h37 (Atualizado em 29/08/2025 - 04h37 ) twitter

Foto: Jefferson Peixoto/Secom

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), conhecido como “inflação do aluguel”, voltou a registrar alta em agosto após três meses consecutivos de queda. O indicador avançou 0,36%, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV).

