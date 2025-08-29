Após três meses de queda, inflação do aluguel volta a subir
Foto: Jefferson Peixoto/Secom
O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), conhecido como “inflação do aluguel”, voltou a registrar alta em agosto após três meses consecutivos de queda. O indicador avançou 0,36%, conforme dados divulgados nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV).
Para mais detalhes sobre essa mudança no cenário da inflação do aluguel, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
