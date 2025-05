Após uma década, Ministério Público da Bahia retoma congresso estadual em Lençóis Foto: DivulgaçãoNa noite desta quarta-feira (28) o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) deu... Taktá|Do R7 28/05/2025 - 23h36 (Atualizado em 28/05/2025 - 23h36 ) twitter

Foto: DivulgaçãoNa noite desta quarta-feira (28) o Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) deu início ao XIV Congresso Estadual do Ministério Público, na cidade de Lençóis, localizada na Chapada Diamantina. O evento marca a retomada do congresso após um hiato de dez anos e reúne membros do MP, autoridades políticas e representantes do Judiciário e Legislativo.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre este importante evento que promete fortalecer os laços entre os membros do Ministério Público.

