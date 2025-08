Apostador da Bahia ganha R$ 3,4 milhões na Lotofácil Foto: Divulgação lotofácilO sorteio da Lotofácil, realizado na noite de segunda-feira (4), no Espaço da... Taktá|Do R7 05/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h58 ) twitter

Foto: Divulgação lotofácilO sorteio da Lotofácil, realizado na noite de segunda-feira (4), no Espaço da Sorte, em São Paulo, fez um novo milionário na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A aposta vencedora, que cravou os 15 números do concurso 3460, rendeu um prêmio de R$ 3,4 milhões. Outra aposta, feita em Anápolis (GO), também levou a mesma quantia.

