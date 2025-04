Apostas da Bahia acertam a quina da Mega-Sena e levam prêmio de R$ 38 mil Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilDuas apostas feitas na Bahia acertaram cinco dezenas no sorteio da Mega-Sena... Taktá|Do R7 27/04/2025 - 19h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 19h00 ) twitter

22/06/2023 - Brasília - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilDuas apostas feitas na Bahia acertaram cinco dezenas no sorteio da Mega-Sena realizado no sábado (26) e vão dividir o prêmio da quina. As apostas vencedoras são de Salvador e Feira de Santana, e cada uma vai receber R$ 38.163,30.

