Apple anuncia alteração no preço dos seus produtos; veja os novos valores
Reprodução/UnsplashA Apple anunciou nessa quinta-feira (21) que, por conta de um movimento de mercado, fará um reajuste no valor cobrado no seu serviço de streaming, o Apple TV+. A assinatura vai sair do seu valor original de R$ 21,90 mensais e passará a custar R$ 29,90 por sua assinatura.
