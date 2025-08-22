Logo R7.com
Apple anuncia alteração no preço dos seus produtos; veja os novos valores

Taktá|Do R7

Taktá

Reprodução/UnsplashA Apple anunciou nessa quinta-feira (21) que, por conta de um movimento de mercado, fará um reajuste no valor cobrado no seu serviço de streaming, o Apple TV+. A assinatura vai sair do seu valor original de R$ 21,90 mensais e passará a custar R$ 29,90 por sua assinatura.

