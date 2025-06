Apresentador descobre câncer de pele ao vivo durante programa Foto: Reprodução O apresentador Mike Jerrick, do programa Good Day Philadelphia, viveu um momento inesperado... Taktá|Do R7 06/06/2025 - 21h35 (Atualizado em 06/06/2025 - 21h35 ) twitter

Foto: Reprodução O apresentador Mike Jerrick, do programa Good Day Philadelphia, viveu um momento inesperado diante das câmeras ao descobrir, ao vivo, que tem câncer de pele. A revelação aconteceu durante a participação da dermatologista Joanna Walker, do Centro de Melanoma Tara Miller, da Universidade da Pensilvânia. Enquanto examinava uma mancha no antebraço direito de Jerrick, a médica identificou sinais de carcinoma basocelular — o tipo mais comum de câncer de pele. “Apresenta todas as características típicas, mas é altamente tratável quando diagnosticado precocemente”, afirmou Joanna durante a transmissão.

