Arena Barradão do Vitória terá investimento de R$ 1,4 bilhão
Foto: ECVitoria.A diretoria do Esporte Clube Vitória recebeu, nesta quinta-feira (7), a apresentação oficial do projeto da nova Arena Barradão. A proposta foi detalhada por representantes do consórcio SD Plan e AR Fast Food, responsável pela concepção e execução da obra. Durante o encontro, foram discutidos aspectos técnicos, estruturais e de viabilidade financeira do empreendimento. O investimento inicial previsto é de R$ 355 milhões, com valor total estimado em R$ 1,4 bilhão ao longo dos 35 anos de concessão.
