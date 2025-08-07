Arena Barradão do Vitória terá investimento de R$ 1,4 bilhão Foto: ECVitoria.A diretoria do Esporte Clube Vitória recebeu, nesta quinta-feira (7), a apresentação oficial do... Taktá|Do R7 07/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 07/08/2025 - 17h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ECVitoria.A diretoria do Esporte Clube Vitória recebeu, nesta quinta-feira (7), a apresentação oficial do projeto da nova Arena Barradão. A proposta foi detalhada por representantes do consórcio SD Plan e AR Fast Food, responsável pela concepção e execução da obra. Durante o encontro, foram discutidos aspectos técnicos, estruturais e de viabilidade financeira do empreendimento. O investimento inicial previsto é de R$ 355 milhões, com valor total estimado em R$ 1,4 bilhão ao longo dos 35 anos de concessão.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre este grande investimento no esporte baiano!

Leia Mais em Taktá:

VÍDEO: Atriz baiana de “Ó Paí Ó” sobrevive a tentativa de feminicídio

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira

VÍDEO: Policial militar é baleado durante abordagem; confira