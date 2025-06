Arena Fonte Nova implanta reconhecimento facial obrigatório para acesso ao estádio Foto: Divulgação / Arena Fonte NovaA Arena Fonte Nova concluiu a implantação do sistema de... Taktá|Do R7 06/06/2025 - 14h37 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Divulgação / Arena Fonte NovaA Arena Fonte Nova concluiu a implantação do sistema de reconhecimento facial para acesso ao estádio. A novidade começa a valer neste sábado (7), no jogo entre Bahia e Náutico, às 17h30, pela Copa do Nordeste. A partir desta partida, o acesso será feito exclusivamente por meio de biometria facial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Taktá:

Operação Concórdia: Polícia prende suspeito de chefiar distribuição de armas e drogas em Madre de Deus

Gasolina cai e Diesel sobe na Bahia com novo reajuste da Acelen

Cinco apostas da Bahia acertam a quina da Mega-Sena