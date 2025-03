Arquiteto é o primeiro colocado geral em concurso do BNDES e defende política de cotas: “Uma dívida histórica” Foto: Arthur Augusto/BNDESTiago Coutinho da Silva, de 29 anos, protagonizou um momento marcante durante o... Taktá|Do R7 30/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 30/03/2025 - 21h45 ) twitter

Foto: Arthur Augusto/BNDESTiago Coutinho da Silva, de 29 anos, protagonizou um momento marcante durante o lançamento de um edital do BNDES voltado à criação de um museu a céu aberto na Pequena África, no Rio de Janeiro. Sem saber da surpresa preparada, o arquiteto foi chamado ao palco, ao lado dos pais e da esposa, e descobriu ali que, além de ter sido aprovado em primeiro lugar entre os candidatos cotistas, também obteve a maior nota geral no concurso nacional do banco.

Saiba mais sobre essa conquista histórica e a importância das cotas consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

