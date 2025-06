Arraiá confirmado! Governo anuncia atrações do São João no Parque de Exposições; confira Foto: DivulgaçãoO tradicional São João da Bahia já tem data e local confirmados. O Parque... Taktá|Do R7 10/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 10/06/2025 - 10h17 ) twitter

Foto: DivulgaçãoO tradicional São João da Bahia já tem data e local confirmados. O Parque de Exposições de Salvador será novamente o palco da festa junina que atrai milhares de pessoas todos os anos. A grade oficial de atrações foi divulgada nesta terça-feira (10). Com início no dia 18 de junho, a programação segue até o dia 23, reunindo grandes nomes da música nacional e regional. A festa, gratuita e promovida pelo Governo do Estado da Bahia, deve movimentar o turismo e a economia da capital baiana.

